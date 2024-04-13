BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  DÜNYA

Endonezya, İsrail ile ilgili o iddiayı yalanladı

Endonezya, İsrail ile ilgili o iddiayı yalanladı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, ülkesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) kabulü için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğine ilişkin iddiayı yalanladı.

Abone ol

Antara News'un haberine göre, Sözcü Iqbal, İsrail basınında yer alan "Endonezya'nın OECD'ye kabul edilmesi için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Iqbal, İsrail'in Gazze'deki "vahşetini sonlandırmadığını" belirterek, "Şimdiye kadar İsrail ile diplomatik ilişki kurmaya yönelik planımız olmadığını vurguluyorum." dedi.

Endonezya'nın bu konuda tutumunun değişmeyeceğini yineleyen Sözcü Iqbal, ülkesinin, Filistin'in bağımsızlığını ve İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümle sonuca kavuşturulmasını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Iqbal, "Endonezya her zaman tutarlı olacak ve Filistin ulusunun haklarını korumak için ön safhada olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, OECD'den şubatta yapılan açıklamada, 38 üye ülkeden oluşan OECD Konseyinin Endonezya ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldığı kaydedilmişti.

Endonezya'nın OECD'ye katılma talebi, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Cakarta'dan eleştiri alan İsrail'in itirazıyla karşılaşmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayram tatilini kamp çadırları ve karavanlarıyla geldikleri 1280 rakımlı yaylada geçirdiler
Bayram tatilini kamp çadırları ve karavanlarıyla geldikleri 1280 rakımlı yaylada geçirdiler
Ankaragücü evinde Gaziantep FK'yı devirdi
Ankaragücü evinde Gaziantep FK'yı devirdi
Depremzede şehirlerin ihracatı yılın ilk çeyreğinde 5 milyar dolara yaklaştı
Depremzede şehirlerin ihracatı yılın ilk çeyreğinde 5 milyar dolara yaklaştı
Motosiklet yayaya çarptı: 5 kişi yaralandı!
Motosiklet yayaya çarptı: 5 kişi yaralandı!
Silahlı saldırıda amca ile yeğeni öldü
Silahlı saldırıda amca ile yeğeni öldü
Antalya'da teleferik kazasının nedeni belli oldu AFAD Başkanı Memiş açıkladı
Antalya'da teleferik kazasının nedeni belli oldu AFAD Başkanı Memiş açıkladı
Adalet Bakanı açıkladı: 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi!
Adalet Bakanı açıkladı: 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi!
Trabzonspor'da Trezeguet hakkında sakatlık açıklaması
Trabzonspor'da Trezeguet hakkında sakatlık açıklaması
Antalya'da korkunç teleferik kazası! 1 kişi öldü mahsur kalan 174 kişi 23 saatte kurtarıldı
Antalya'da korkunç teleferik kazası! 1 kişi öldü mahsur kalan 174 kişi 23 saatte kurtarıldı
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ilk finalist Beşiktaş Safi Çimento
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ilk finalist Beşiktaş Safi Çimento
Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için parkeye çıkıyor
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için parkeye çıkıyor