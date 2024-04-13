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HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ilk finalist Beşiktaş Safi Çimento

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ilk finalist Beşiktaş Safi Çimento

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Beykoz Belediyespor'u 32-31 yenen Beşiktaş Safi Çimento, adını finale yazdırdı.

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Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dörtlü final organizasyonunda ilk yarı final maçı oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 17-12 geride kapatan Beşiktaş, Eyüp Arda Yıldız'ın bitime 4 saniye kala attığı golle sahadan galip ayrılarak finalist oldu.

Beşiktaş Safi Çimento​​​​​​​, yarın oynanacak finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

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