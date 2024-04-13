Antalya'da teleferik kazasının nedeni belli oldu AFAD Başkanı Memiş açıkladı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza nedeniyle 24 kabinde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı. AFAD Başkanı Okay Memiş, kazanın teleferik direğinde bulunan kırık bir vidadan kaynaklandığını söyledi.

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan teleferikte, direklerden birinin dün saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada, 24 kabindeki 174 kişi havada mahsur kaldı.

AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti.

7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı saat 16.00 itibarıyla kurtarıldı.

Teleferik direğindeki kırık vidadan kaynaklandı

Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından AFAD Başkanı Okay Memiş, kayaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memiş, kazanın teleferik direğinde bulunan kırık bir vidadan kaynaklandığını söyledi. Memiş, kazanın tam sebebinin tespiti için çalışmaların devam ettiğini de aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın "Antalya Büyükşehir Belediyesinin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı" yönündeki ifadeleri hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.