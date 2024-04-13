Antalya'da teleferikte mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılıyor
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlar helikopterlerin yardımıyla kurtarılıyor. Havada asılı bulunan kabinlerde tahliye çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının helikopterlerin yardımıyla kurtarıldığı bildirildi.
Havada asılı bulunan kabinlerdede tahliye çalışmaları devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin, "Asılı kalan 16 kabindeki 128 vatandaşımızın tahliyesi zor koşullarda gerçekleştirildi. Şu anda ise 8 kabindeki 43 kişinin tahliyesi devam ediyor." dedi.