Antalya'da teleferikte mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin, "Asılı kalan 16 kabindeki 128 vatandaşımızın tahliyesi zor koşullarda gerçekleştirildi. Şu anda ise 8 kabindeki 43 kişinin tahliyesi devam ediyor." dedi.