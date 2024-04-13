Bayram tatilini kamp çadırları ve karavanlarıyla geldikleri 1280 rakımlı yaylada geçirdiler

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki 1280 rakımlı Topuk Yaylası ve göleti, Ramazan Bayramı tatilini şehir hayatından uzakta, doğayla iç içe geçirmek isteyen kampçılar ve karavan tutkunlarını ağırladı.

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Topuk Yaylası, metropol şehirler ve çevre illere yakın konumuyla şehir hayatından uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarının ilk tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının kapladığı yaylanın bahardaki güzel görüntüsüne şahit olmak isteyenler, bayram tatilini fırsata çevirerek bölgeye geldi.

İstanbul, Ankara ve Zonguldak başta olmak üzere çevre illerden gelerek karavanları ve çadırlarıyla bölgede kamp kuran ziyaretçiler, oltayla balık avlama, ATV ve bisiklet turları gibi çeşitli aktivitelere katılarak bayram tatilini doğayla iç içe geçirdi.