BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  GÜNCEL

Depremzede şehirlerin ihracatı yılın ilk çeyreğinde 5 milyar dolara yaklaştı

Depremzede şehirlerin ihracatı yılın ilk çeyreğinde 5 milyar dolara yaklaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin toplam ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarken ihracat 4,8 milyar dolara ulaştı.

Abone ol

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, toplam ihracat yılın ilk üç ayında 63,7 milyar dolar olurken bu tutar "en iyi ilk çeyrek ihracat performansı" olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, depremden etkilenen 11 ilin 9'unun ihracatı arttı, 2'sininki düştü. Söz konusu illerin toplam ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 4 milyar 796 milyon dolara ulaştı.

En fazla ihracat yapan il 2 milyar 526 milyon dolarla Gaziantep oldu. Bu ili 826,3 milyon dolarla Hatay, onu da 762,8 milyon dolarla Adana izledi.

İhracatını en hızlı artıran il yüzde 57,41 ile Hatay oldu. Bu ili yüzde 44,94 ile Şanlıurfa, yüzde 25,79 ile Kahramanmaraş takip etti. İhracatı gerileyen iller ise yüzde 37,1 ile Osmaniye ve yüzde 20,7 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Motosiklet yayaya çarptı: 5 kişi yaralandı!
Motosiklet yayaya çarptı: 5 kişi yaralandı!
Silahlı saldırıda amca ile yeğeni öldü
Silahlı saldırıda amca ile yeğeni öldü
Antalya'da teleferik kazasının nedeni belli oldu AFAD Başkanı Memiş açıkladı
Antalya'da teleferik kazasının nedeni belli oldu AFAD Başkanı Memiş açıkladı
Adalet Bakanı açıkladı: 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi!
Adalet Bakanı açıkladı: 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi!
Trabzonspor'da Trezeguet hakkında sakatlık açıklaması
Trabzonspor'da Trezeguet hakkında sakatlık açıklaması
Antalya'da korkunç teleferik kazası! 1 kişi öldü mahsur kalan 174 kişi 23 saatte kurtarıldı
Antalya'da korkunç teleferik kazası! 1 kişi öldü mahsur kalan 174 kişi 23 saatte kurtarıldı
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ilk finalist Beşiktaş Safi Çimento
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ilk finalist Beşiktaş Safi Çimento
Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için parkeye çıkıyor
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için parkeye çıkıyor
Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu
Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu
Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanlar yaşadıklarını anlattı: Dört beş takla attık
Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanlar yaşadıklarını anlattı: Dört beş takla attık
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın öldü!
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın öldü!