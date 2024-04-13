Ankaragücü evinde Gaziantep FK'yı devirdi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki MKE Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Ankaragücü'nün gollerini 31 ve 68. dakikalarda Efkan Bekiroğlu ve 65. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Gaziantep FK'nın tek golünü ise 7. dakikada Marko Jevtovic attı.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 37'ye yükseltirken, Gaziantep FK 31 puanda kaldı.
Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radokovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Morutan, Bassogog, Efkan Bekiroğlu, Sowe
Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ, Nkoulou, M'Bakata, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Jevtovic, Gradel, Dragus
Goller: Dk. 7 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 31 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 38 Mujakic (MKE Ankaragücü), Dk. 38 Dragus (Gaziantep FK)
Süper Lig'de bir ilk
MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçına görevlendirilen İspanyol Mario Melero Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı VAR görevlendirileceğini duyurmuştu.