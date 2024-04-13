Beşiktaş taraftarı isyan etti! İstifa sesleri...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Mücadelenin sonlarına doğru Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Fernando Santos'u istifaya davet etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterdi.
Oynanan futbol ve alınan üst üste kötü sonuçlara tepki gösteren taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıyı istifaya davet etti.
Sergen Yalçın sesleri
Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu.