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Beşiktaş taraftarı isyan etti! İstifa sesleri...

Beşiktaş taraftarı isyan etti! İstifa sesleri...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Mücadelenin sonlarına doğru Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Fernando Santos'u istifaya davet etti.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterdi.

Oynanan futbol ve alınan üst üste kötü sonuçlara tepki gösteren taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıyı istifaya davet etti.

Sergen Yalçın sesleri

Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu.

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