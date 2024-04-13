BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  GÜNCEL

Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin beton bariyere çarpmasıyla bir kaza yaşandı. Olayın ardından bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Zeki Aydemir (58) idaresindeki yabancı plakalı W 76374 Z yabancı plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde önce refüje ardından beton bariyere çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan Orhan Köse (44), çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aydemir, kurtarılamadı.

Ağır yaralı olan Köse ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya, İsrail ile ilgili o iddiayı yalanladı
Endonezya, İsrail ile ilgili o iddiayı yalanladı
Bayram tatilini kamp çadırları ve karavanlarıyla geldikleri 1280 rakımlı yaylada geçirdiler
Bayram tatilini kamp çadırları ve karavanlarıyla geldikleri 1280 rakımlı yaylada geçirdiler
Ankaragücü evinde Gaziantep FK'yı devirdi
Ankaragücü evinde Gaziantep FK'yı devirdi
Depremzede şehirlerin ihracatı yılın ilk çeyreğinde 5 milyar dolara yaklaştı
Depremzede şehirlerin ihracatı yılın ilk çeyreğinde 5 milyar dolara yaklaştı
Motosiklet yayaya çarptı: 5 kişi yaralandı!
Motosiklet yayaya çarptı: 5 kişi yaralandı!
Silahlı saldırıda amca ile yeğeni öldü
Silahlı saldırıda amca ile yeğeni öldü
Antalya'da teleferik kazasının nedeni belli oldu AFAD Başkanı Memiş açıkladı
Antalya'da teleferik kazasının nedeni belli oldu AFAD Başkanı Memiş açıkladı
Adalet Bakanı açıkladı: 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi!
Adalet Bakanı açıkladı: 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi!
Trabzonspor'da Trezeguet hakkında sakatlık açıklaması
Trabzonspor'da Trezeguet hakkında sakatlık açıklaması
Antalya'da korkunç teleferik kazası! 1 kişi öldü mahsur kalan 174 kişi 23 saatte kurtarıldı
Antalya'da korkunç teleferik kazası! 1 kişi öldü mahsur kalan 174 kişi 23 saatte kurtarıldı
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ilk finalist Beşiktaş Safi Çimento
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ilk finalist Beşiktaş Safi Çimento
Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu