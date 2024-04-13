Beton bariyere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin beton bariyere çarpmasıyla bir kaza yaşandı. Olayın ardından bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Zeki Aydemir (58) idaresindeki yabancı plakalı W 76374 Z yabancı plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde önce refüje ardından beton bariyere çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan Orhan Köse (44), çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aydemir, kurtarılamadı.
Ağır yaralı olan Köse ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.