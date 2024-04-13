Adana Demirspor ile Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Mondihome Kayserispor 0-0 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Mondihome Kayserispor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Adana Demirspor bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken, Kayserispor puanını 37'ye çıkardı.
Adana Demirspor - Kayserispor maçının önemli anları
Karşılaşma sona erdi.
90+1' 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demir atağı. Şutu çeken oyuncu Emre Akbaba ancak top Kayserispor savunmasınca karşılanıyor.
88' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Adana Demir takımında Mario Balotelli.
77' Youcef Atal şutunu çekiyor ancak isabet yok.
61' Kayserispor takımının atağında şut savunmadan dönüyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki şutun sahibi Miguel Cardoso.
55' Mario Balotelli isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Adana şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.
46' İkinci yarı başladı.
45'Birinci devre sona erdi.
56' Adana Demir hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Stiven Mendoza. Top savunmadan dönüyor.
17' Adana Demir takımının Yusuf Sarı ile kaleye çektiği şut, Kayserispor savunmasından dönüyor.
11' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Adana Demir takımında şutu çeken oyuncu Emre Akbaba.
1' Ve hakem maçı başlatan düdüğü çaldı. Başlama vuruşunu Kayserispor yaptı.
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Milad, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Nani, Emre Akbaba, Balotelli.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Bourabia, Shukurov, Ramazan, Boa Morte, Cardoso, Bahoken.