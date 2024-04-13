Teleferik kazasında bilirkişi heyetinin ön raporu belli oldu

Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı acı olayı açıkladı. Tunç, bilirkişi heyetinin ön raporunda, facianın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında bulunan bağlantı elemanlarının yetersiz veya korozyona uğramış olması ile taşıyıcı direklerdeki makara sistemlerinin hasarlı olması nedeniyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığının belirtildiğini ifade etti.

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan teleferikte, direklerden birisi dün saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarptı. Kabinin tabanın kopması sonucu 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kazada, 24 kabindeki 184 kişi havada mahsur kaldı. AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti. 7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı. AFAD ekipleri tüm kabinleri tek tek dron ile kontrol ettikten sonra kurtarma çalışmalarını sonlandıracak. Helikopterlerle tahliye edilenler Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirilerek sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı, ihtiyaç halinde ise hastaneye sevk edildi.

"Vida kırığı nedeniyle kaza meydana geldi"

Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarılmasının ardından yetkilelerden peş peşe açıklamalar geldi. AFAD Başkanı Okay Memiş, yaptığı açıklamada, "Dün meydana gelen teleferik kazası neticesinde toplam tahliye bekleyen 174 kardeşimizin tahliye operasyonu tamamlanmıştır. 11 vatandaşımız kontrol maksatlı hastaneye kaldırılmış olup hepsinin durumu iyidir. Operasyonda 2 bin 202 kişi görev aldı" dedi. Kazanın nedeniyle ilgili incelemelerin devam ettiğini belirten Memiş, "Teleferik tepesindeki vida kırığı nedeniyle bu kaza meydana geldi. Orada heyelan olduğuna yönelik bir tespit bulunmuyor heyelan söz konusu değil" diye konuştu.

Kimlikleri belirlendi

Kimlik tespit çalışmasıyla Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiği, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirlendi.

Bakan Tunç: Adli soruşturma sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin, teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tunç açıklamasında "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın da yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet, kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapmıştır." dedi.

Kazanın nedeni belli oldu

Bakan Tunç açıklamasının devamında "Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sezon açılışı 5 Mart'ta başlamış

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferiğin 2017'de kendisinden önceki dönemde faaliyete geçtiğini ve belediye şirketi bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi. Yıllık ağır ve rutin normal bakımlarının hepsinin yapıldığını vurgulayan Böcek, "Yılbaşından sonra ağır bakımı protokolü, anlaşması zaten yapılmış. Sezon açılışı 5 Mart'ta başlamıştı. Bu talihsiz olayla ilgili bütün amacımız şu anda 100'e yakın vatandaşımızın bir an önce kurtulması. Diğer konularda zaten gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.