Özgür Özel Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne davet edildi

17 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel davet edildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar Yeşiller Grubu (SOC) Genel Başkanı Frank Schwabe tarafından gelen davet üzerine, grubun bahar oturumuna katılacak.

Fransa’nın Strazburg kentinde toplanan oturum, 17 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek. Özel’in oturumda bir konuşma yapması da bekleniyor.Özgür Özel, program kapsamında ayrıca siyasilerle ikili temaslarda da bulunacak.