Yunan taraftarlardan Dzeko için inanılmaz plan!

UEFA Konferans Ligi’nde oynanan Olympiakos - Fenerbahçe maçında Yunan taraftarların protestosuna Türk bayrağını göstererek karşılık veren Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko için Yunan taraftarlardan şeytanın aklına gelmeyecek bir organizasyon planı geldi.

Abone ol

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu maçın ilk yarısında hakemin kararı sonrası tribünlerden tepki gören Edin Dzeko, Yunan taraftarlara formasında bulunan Türk bayrağı ile cevap vermişti. Bu hamle Yunan taraftarları çılgına çevirdi ve Bosna Hersekli futbolcu için akılalmaz bir organizasyon başlattılar.

Tur İstanbul'a kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos karşısında galibiyet hesapları yapıyordu. Mücadelede Olympiakos 3-0 öne geçmesine rağmen temsilcimiz, skoru Tadic ve İrfan Can'ın golleriyle 3-2'ye getirdi ve mücadelede bu skorla tamamlandı.

Dzeko'dan Türk bayraklı cevap

Müsabakanın 34. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko rakip ceza sahası bölgesinde yerde kaldı. Bosna Hersekli santrfor bu pozisyonda faul bekledi. Hakem Sandro Scharer bu pozisyonda oyunu bir süre durdurdu. Hakemin faul vermemesi sonrası Edin Dzeko çok sinirlendi ve yıldız futbolcu sinirli bir şekilde kenara geldi.

Bu sırada Yunan tribünlerinde ıslık sesleri yükseldi. Oyunun yeniden hareketlenmesi sonrası Edin Dzeko tekrar oyun alanına girdi. Bosna Hersekli futbolcuya tribünlerin tepkisi devam etti.

Edin Dzeko, Yunan taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye dikkat çeken bir cevap verdi. Bosna Hersekli forvetin formasında yer alan Türk bayrağını Yunan taraftarlara gösterdi.

Yunanlar çıldırdı

Sports Digitale'in haberine göre; Olympiakos taraftarı, Edin Dzeko'nun sahibi olduğu Dubrovnik kentinde bulunan 'Restaurant Ezza' hakkında TripAdvisor'da kötü yorumda bulunma ve düşük puan verme organizasyonu başlattı.