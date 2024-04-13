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Beşiktaş ile Fernando Santos'un yolları ayrıldı

Beşiktaş ile Fernando Santos'un yolları ayrıldı

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı.

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Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasreti 5 maça çıkan siyah-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcının görevine son verildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.

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