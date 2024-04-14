İran, İsrail misilleme yaparsa tekrar saldıracağını açıkladı

İran, İsrail’e yönelik beklenen misilleme saldırısını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve füzelerle gerçekleştirdi. Saldırının “spesifik hedeflere” yönelik olduğunu açıklayan İran, "konunun kapanmış sayılabileceğini" söyledi ancak İsrail misilleme yaparsa tekrar saldıracağını açıkladı.

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İsrail ordusu, İran'ın saldırıda 200'den fazla insansız hava aracı ve füze kullandığını, bunların "büyük çoğunluğunun" durdurulduğunu açıkladı.

Ordu yetkilileri, İran’ın saldırısı sonucu ülkenin güneyinde bir askeri üste hafif hasar meydana geldiğini söyledi.

Eski İsrail ordusu sözcüsü BBC'ye konuştu: İran'ın kendi topraklarından İsrail'e yönelik ilk saldırısı

BBC'ye konuşan eski bir İsrail ordusu sözcüsü olan Jonathan Conricus, "Bu yeni Orta Doğu'nun ilk günü. İran ilk kez doğrudan egemen topraklarından İsrail'e saldırıyor" dedi.

Conricus, İran'a ait 100'den fazla insansız hava aracı ve seyir füzesinin "farklı varış zamanlarıyla" İsrail'e doğru ilerlediğine dair bilgiler olduğunu söyledi ve "İsrail hava savunma sistemleri bu tehditleri yok etmekle meşgul" dedi.

İsrail'in böylesine bir saldırıya hazırlıklı olup olmadığı sorusuna Conricus, "İsrail'in askeri olasılıkları planlama konusunda iyi olduğunu düşünüyorum, ancak stratejik olarak her zaman başarılı değil. İranlıların bunu İran topraklarından yapmasını beklemiyordum. Bu, ABD dahil diğer ülkeleri de çatışmanın içine çekecektir" yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

"Sanırım İran'daki hedeflere yönelik birkaç plan var. İsrail'de zararın ne olacağına bağlı. İsrail'in nasıl misilleme yapacağının ölçüsü bu olacaktır."

İran, İsrail misilleme yaparsa tekrar saldıracağını söyledi

İran, saldırısı için Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'nın 51. maddesini gerekçe gösterdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda "konunun kapanmış sayılabileceği" söylenerek daha fazla saldırı düzenlenmeyeceği ima edildi. Ancak paylaşımda herhangi bir misillemeye ya da ABD'nin herhangi bir müdahalesine karşı uyarıda bulunuldu.

Paylaşımda "İran'ın askeri eylemi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binalarımıza yönelik saldırısına karşılık olarak BM Anlaşması'nın meşru savunmaya ilişkin 51. Maddesine dayanarak gerçekleştirilmiştir" denildi. Paylaşım şöyle devam ediyor:

"Konu kapanmış sayılabilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacaktır."

Bunun İran ile İsrail arasında olduğu söylenilen paylaşımda, "ABD'nin uzak durması gereken bir çatışmadır" denildi.