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Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyet ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, şüphelilerin "sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapma", "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktardı.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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