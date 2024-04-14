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Real Madrid, Mallorca'yı tek golle yendi Arda Güler oynadı mı?

Real Madrid, Mallorca'yı tek golle yendi Arda Güler oynadı mı?

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

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Lider Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Aurelien Tchouameni attı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Başkent temsilcisi bu galibiyetin ardından puanını 78'e çıkarırken, Mallorca 31 puanda kaldı.

Günün diğer mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Girona'yı 3-1 yendi.

Ev sahibi ekibin gollerini Antoine Griezmann (2) ve Angel Correa atarken, Girona'nın tek golünü Artem Dovbyk kaydetti.

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