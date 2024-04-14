Baba mesleğini yapanların oranı artıyor

Türkiye'de baba mesleğini sürdürenlerin oranı, 2019-2023 döneminde 9 meslek grubunun 8'inde artış gösterdi.

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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" adlı özel konulu modül çalışmasından yaptığı derlemeye göre, "Tüm Meslekler Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması"nda "iktisaden faal olmayanlar" dışında 9 meslek grubu bulunuyor.

Söz konusu çalışma, 25-59 yaş grubunda olanların 14 yaşında iken babalarının hangi mesleği yaptığını ve ilgili dönemde bu kişiler arasında baba mesleğinidevam ettirenlerin oranındaki değişimi ölçmek amacıyla hazırlandı.

Çalışmaya göre, söz konusu 9 meslek grubunun8'inde kendisi 14 yaşındayken babasının yaptığı mesleği devam ettirenlerin oranı artış gösterdi.

Bu kapsamda en hızlı artış, profesyonel meslek gruplarında görüldü. Bu kategoride babasıyla aynı işi yapanların oranı 2019'da yüzde 26 iken 8,6 puanlık artışla 2023 itibarıyla yüzde 34,6'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde, kendisi 14 yaşındayken hizmet ve satış elemanı olarak çalışan babasının mesleğini devam ettirenlerin oranı yüzde 15,6'dan yüzde 17,1'e, babası gibi sanatkar ve ilgili işlerde çalışanların oranı yüzde 11,1'den yüzde 12'ye çıktı.