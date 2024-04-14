Altın yeni bir rekor daha kırdı!

Altın, İsrail ve İran arasındaki gerilimin artması ve sıcak çatışmaya evrilmesiyle başka bir rekora seviyeye sıçradı.

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Külçe altın yüzde 1,2 artışla 2.400,67 dolara yükselirken, gümüş Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü.

Wall Street Journal, konuyu bilen bir kişiye atıfta bulunarak İsrail’in, geçen hafta Suriye'deki diplomatik binasına düzenlenen saldırıya misilleme olarak önümüzdeki iki gün içinde İran'dan gelecek bir saldırıya hazırlandığını bildirdi.

Cambridge'deki Queens' College Başkanı ve Bloomberg Opinion yazarı Mohamed A. El-Erian, "Altın fiyatları bu sabah yeniden yükselişe geçti, çünkü daha fazla yatırımcı ABD enflasyon endişeleri nedeniyle jeopolitik riske karşı devlet tahvillerinden daha iyi bir korunma yöntemi olarak görüyor" dedi.

Değerli metal, Çin'in de aralarında bulunduğu merkez bankalarının pahalı metal alımlarını artırması ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki artan jeopolitik risklerin destek vermesiyle birlikte gümüşü de beraberinde sürükleyerek bu yıl yükselişe geçti.

Buna ek olarak yatırımcılar, Fed’in 2024 yılı için faiz indirimlerinin kapsamını da değerlendiriyor; ancak ekonominin son dönemdeki hâlâ güçlü enflasyon verileri bu görünümü bulandırıyor.

Spot altın Londra saati ile 09:43'te yüzde 1 artışla ons başına 2.396,11 dolardan işlem görürken, metal dördüncü haftalık yükselişini hızlandırarak 2023 başından bu yana en iyi yükselişini gerçekleştirdi. Gümüş ons başına 29,2295 dolara kadar yükseldi.

Platin ve paladyum da Bloomberg Dolar Spot Endeksi'nin Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine yakın işlem görmesine rağmen yükseldi.