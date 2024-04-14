Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin cezasını açıkladı, Aleyna tepki gösterdi

Ogeday ile yumruklaşan ve küfürler yağdıran Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı sert ifadeler sarf etti. Diskalifiye beklenirken verilen ceza herkesi şaşırttı. Cezayı duyan Yunus Emre'nin yakın arkadaşı Aleyna ise isyan etti.

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Survivor All Star'da Ogeday ve Yunus Emre arasında inanılmaz anlar yaşandı. Küfürler ve yumruklar havada uçuşurken ekranda o görüntüler sansürlendi. Konseyde ise Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye sert ifadeler kullandı.

Ilıcalı "Sayende yeni bir yaptırım bulduk. Bu kim ya? Kim ya olay nedir? Şu olaydan sonra utanmıyorsun haklı diye anlatıyorsun bir şey yapmadı kardeşim" diyerek Yunus Emre'ye 8 oyun ve 8 ödülden men cezası verdi.

Cezayı duyan Aleyna ise kendini tutamayarak "Takım olarak cezalandırılıyoruz, yani cezayı aslında takım da almış oluyor. Yunus başarılı bir yarışmacı. Onun oynamaması bizi de çok etkileyecek. Kader oyunlarını etkileyecek ne yapacağız?" dedi.

"Yunus boş yapma’’

Yunus Emre ise gülerek "Yazacaksınız potaya" derken Ilıcalı ise "Ne yapmamızı istiyorsun?" dedi.

Aleyna ise arkadaşına kızarak "Yunus boş yapma" dedi. Ilıcalı ise Aleyna'ya sitem ederek "Enerjinizi kendi adamınızı tutmaya harcasaydınız" ifadelerini kullandı.