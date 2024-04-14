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Sarılmak ağrıyı ve depresyonu azaltıyor

Sarılmak ağrıyı ve depresyonu azaltıyor

Araştırmacılar, yetişkinlerde ve çocuklarda sarılmanın sağladığı yararları gözler önüne serdi.

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Bilim insanları, sarılmanın ağrıları ve depresyonu azalttığı sonucuna ulaştı.

Dokunma duyusu bebeklerde ilk gelişen duyu olarak biliniyor. Bu kapsamda çevreyi tanımaları ve iletişim kurmaları açısından önem taşıyor.

Essen Üniversite Hastanesi'nden araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Helena Hartmann, sarılmanın zihinsel ve fiziksel şikayetleri hafifletmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Nature Human Behaviour dergisinde yer alan araştırma, daha önce yayınlanmış 212 çalışmayı kapsıyor. Yetişkinleri içeren 85 ve yenidoğanları içeren 52 çalışmanın istatistiksel analizini içeriyor.

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