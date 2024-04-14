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İran'ın misillemesi tartışılıyor İran dronlarının İsrail'e varması 7-8 saat sürdü

İran'ın misillemesi tartışılıyor İran dronlarının İsrail'e varması 7-8 saat sürdü

İsrail'in İran büyükelçiliğinde 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi öldürdüğü saldırıya İran'ın misillemesi tartışma konusu oldu. İran'ın İsrail'e saldırısında kullandığı dronlar havada imha edildi. Dronların İsrail'e varış süresiyle ilgili gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.

Altyapıya hafif hasar

Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.

8 saat

Saldırılarda kullanılan füze ve kamikaze İHA'ların İsrail'e varış süreleri sosyal medyada çok konuşuldu.

İran'ın başlattığı İHA saldırısının ve diğer mühimmatlarla gerçekleştirebileceği saldırıların kaç saatte İsrail'e varacağı oldu.

Balistik füzenin 12 dakikada, seyir füzesinin 2 saatte, kamikaze İHA'nın 9 saatte ulaşacağı hesaplandı.

Öte yandan Habertürk sunucusu gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabında İran dronlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Ersoy, "İran ikinci dalga dron saldırısının da başladığını bildirdi. İnsansız hava araçlarının İsrail’e ulaşması 7-8 saat sürebilir. " ifadelerine yer verdi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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