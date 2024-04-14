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Irak, Ürdün ve Lübnan, İran-İsrail geriliminin ardından hava sahalarını yeniden açtı

Irak, Ürdün ve Lübnan, İran-İsrail geriliminin ardından hava sahalarını yeniden açtı

Irak, Ürdün ve Lübnan, dün gece İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan kamikaze insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle tüm uçuşlara kapattıkları hava sahalarını yeniden açtı.

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Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ta sivil havacılığın güvenliğini ve emniyetini etkileyen tüm risklerin aşılmasının ardından hava sahası, gelen, giden ve geçen tüm uçaklara yeniden açıldı." denildi.

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu da Ürdün'ün hava sahasının yerel saatle 08:15'te (5:15 GMT) hava trafiğine yeniden açılacağını duyurdu.

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle kapatılan hava sahasının gelen, giden ve transit geçen tüm uçaklara yeniden açıldığı belirtildi.

İsrail de İHA saldırıları nedeniyle 7 saat kapalı kalan hava sahasının sivil havacılık trafiğine yeniden açıldığını duyurmuştu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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