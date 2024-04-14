Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkelerinden İran'a kınama

Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Almanya ve İtalya, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadıklarını duyurdu.

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Bölgesel gerilimin daha da artmasını önlemek için her şey yapılmalı. Daha fazla kan dökülmesinin önüne geçilmeli. Ortaklarımızla durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "İran'ın İsrail'e yönelik bariz ve haksız saldırısını şiddetle kınıyorum. İran ve vekillerine de bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulunuyorum. Artık tüm aktörlerin gerilimi daha da artırmaktan kaçınması ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması için çalışması gerekiyor." mesajını paylaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da mesajında, saldırıların Orta Doğu'da daha fazla kaosu tetikleme riski taşıdığına dikkati çekerek, "AB, saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve gerilimi azaltmak, durumun daha fazla kan dökülmesine dönüşmesini durdurmak için çalışmaya devam edecek." ifadesine yer verdi.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos İngiltere Başbakanı Rishi tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin, İsrail'in yanı sıra Ürdün ve Irak dahil tüm bölgesel ortakların güvenliğini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Sunak, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor." ifadelerine yer verdi.

Fransa'dan sert kınama

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İran'ın İsrail'e hava saldırısını sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

Sejourne, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın attığı bu eşi benzeri görülmemiş adımla istikrarsızlaştırma eylemlerinde yeni bir eşiği aştığını belirten Sejourne, İran'ın bölgede askeri gerilimin artması riskini göze aldığını aktardı.

Sejourne, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yeniden dile getirdiğini ve bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu aktardı.

İran devlet televizyonunun haberinde de "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik İHA operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verilmişti.

Hollanda'dan kınama

Hollanda hükümeti, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, “Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdi.” paylaşımında bulundu.

Rutte, “Hollanda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor. Olayların daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerekiyor. Az önce Hollanda Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile son durum hakkında temasta bulunduk. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadığı bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, "Şansölye Olaf Scholz, Tahran'daki rejimin bu gece İsrail topraklarına başlattığı ağır hava saldırılarını şiddetle kınadı. Bu sorumsuz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılmayacak saldırıyla İran bölgede geniş kapsamlı yangını riske ediyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın bu zor zamanlarda İsrail'in yanında olduğunu aktaran Hebestreit, şimdi G7'deki ortaklar ve müttefiklerle başka tepkiler üzerinde görüşeceklerini kaydetti.

Scholz, 16 Nisan'a kadar Çin'e yapacağı 3 günlük ziyarete bugün başlayacak. Alman basınındaki haberlere göre, Scholz, ziyaretin ilk durağı Chongqing kentine ulaştı. Yarın Şanghay'a geçecek olan Scholz, ziyaretin üçüncü günü Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Baerbock, sosyal medya platformu X'ten İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ve füzeler fırlattığını belirten Baerbock, "Tüm bölgeyi kaosa sürükleyebilecek mevcut saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İran ve vekilleri bunu hemen durdurmalı." ifadelerini kullandı.

Baerbock, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

İtalya, Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkat ve endişeyle takip ediyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı kapsamlı saldırının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkat ve endişeyle izlediklerini bildirdi.

Tajani, İran'ın İsrail'e İHA'larla başlattığı saldırı nedeniyle X platformundan paylaşımda bulundu.

Tajani, "Orta Doğu'da yaşananları, dikkat ve endişeyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

İtalya'nın, Tahran ve Tel Aviv Büyükelçileriyle yakın temas halinde olduğunu belirten Tajani, "Başbakan ve Savunma Bakanı'yla da konuştuk. Hükümet, her türlü senaryoyu ele almaya hazırdır." yorumunu yaptı.

İran devlet televizyonunun haberinde de "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik İHA operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verilmişti.

Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

Fajon, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı kapsamlı saldırının ardından, X platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, İran'ın İsrail'e İHA'larla başlattığı saldırının "son derece endişe verici" olduğunu belirten Fajon, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini kaydetti.

Fajon, paylaşımında, "Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanması son derece tehlikeli." ifadesini kullandı.

Danimarka

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, herkese itidalli davranma ve gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

"Danimarka, İran'ın İsrail'e yönelik duyurduğu saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesini kullanan Rasmussen, İran'ın Orta Doğu'daki "istikrarı bozan rolünün" kabul edilemeyeceğini belirtti. Rasmussen, bu saldırının da onlardan biri olduğunu savundu.

Bakan Rasmussen, Danimarka'nın müttefikleriyle bölgede istikrarın sağlanması için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Norveç

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bu saldırının, son derece istikrarsız olan durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

"İran'ın İsrail'e yönelik hukuka aykırı ve tehlikeli saldırısını kınıyorum." ifadesini kullanan Eide, Orta Doğu'da şiddetin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Eide, tüm taraflara azami itidal gösterme çağrısında da bulundu.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Avusturya'nın İsrail'in yanında olduğunu belirten Nehammer, İran'a "düşmanca tutumu durdurması" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise İsrail'e İHA saldırısının son derece kaygı verici olduğunu belirterek, "Bu, halihazırda ziyadesiyle tehlikeli olan durumda yeni bir gerilim seviyesidir. İran ve yanlılarına, yangına körükle gitmeyi bırakmaları ve yaklaşımlarını acilen tersine çevirmeleri çağrısında bulunuyorum." açıklaması yaptı.

Çekya

Çekya Başbakanı Petr Fiala, X'ten yaptığı paylaşımda, kararlı bir şekilde destekledikleri İsrail'in, kendini savunma hakkının bulunduğunu kaydetti.

Çekya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'a tepki gösterilerek, "İsrail'e saldırmaya karar veren İran ve yandaşlarının istikrarı bozucu davranışlarını sert bir şekilde kınıyor, İsrail'in meşru müdafaa hakkını yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın uzun süredir devam eden saldırgan davranışlarının Orta Doğu'da barış ve güvenlik içinde yaşamaya engel olduğu öne sürüldü.

Polonya

Polonya, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran ve müttefiklerine itidalli davranma ve saldırıları acilen durdurma çağrısında bulundu.

"Polonya, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, bölgede istikrar ve barışın sağlanmasının her şeyden önemli olduğuna vurgu yapıldı.

İran'ın İsrail'e hava saldırısından endişe duyan Malta, taraflara itidal çağrısı yaptı

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatmasından derin endişe duyduklarını ve tüm tarafları itidalli olmaya çağırdıklarını bildirdi.

Borg, İran'ın İsrail'e İHA'larla başlattığı saldırılarla ilgili, X platformundan paylaşımda bulundu.

Saldırıya ilişkin derin endişe duyduklarını belirten Borg, "Artan gerilim, benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık seviyesine ulaştı. Savaş, insanlığı her zaman aşağı doğru bir sarmalın içine çeker ve bunun yıkıcı bedelinin asıl yükünü masum insanlar çeker. Tüm tarafları, itidalli davranmaya ve diplomatik çözümler aramaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düşmanca tavırların daha fazla yayılmasından kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada "Yunan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik, bölgede zaten zor olan durumu ciddi bir şekilde daha da kötüleştiren saldırılarını şiddetle kınıyor. Bu tür eylemler, bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atıyor." ifadeleri yer aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Milli Güvenlik Hükümet Konseyinin yerel saatle 18.00'de Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplanacağı duyuruldu.