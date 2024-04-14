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İçişleri Bakanı açıkladı! Bayram tatilindeki kazalarda kaç kişi öldü?

İçişleri Bakanı açıkladı! Bayram tatilindeki kazalarda kaç kişi öldü?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 352 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin son gününde kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandığını belirtti.

Polis ve jandarmanın bayram tatili boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya dün 628 trafik kazası meydana geldiğini, 382 bin 467 araca denetim, 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Bayram tatilindeki kazalara ilişkin genel verileri de paylaşan Yerlikaya, tatilin 8 günlük bölümünde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında 8 bin 352 kişinin yaralandığını ve 66 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz."

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