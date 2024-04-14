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CNN: Biden, Netanyahu'ya 'İran'a karşı saldırıya ABD'nin destek vermeyeceğini' söyledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CNN: Biden, Netanyahu'ya 'İran'a karşı saldırıya ABD'nin destek vermeyeceğini' söyledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söylediği iddia edildi.

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Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır." mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

Biden Netenyahu'ya "İran, İsrail'e kayda değer zarar veremedi" dedi

Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

İran'ın saldırıları yaklaşık 5 saat sürmüş

Öte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "İsrail'e desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.

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