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Limondan 60 kat fazla C vitamini içeriyor

Limondan 60 kat fazla C vitamini içeriyor

Doğa, bize sayısız mucizevi bitki ve meyve sunar, ancak bu meyvelerden biri, son yıllarda popülerliği artan ve dünya genelinde dikkat çeken bir süper meyve olan camu camu'dur. Bu tropikal meyve, Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde yetişir ve oldukça yoğun C vitamini içeriği ile ünlüdür.

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Camu camu meyvesi, özellikle Güney Amerika'nın Amazon yağmur ormanlarında yetişir. Bu meyve, Amazon havzasındaki Peru, Kolombiya, Brezilya ve Venezuela gibi bölgelerde doğal olarak bulunur.

Genellikle su kenarlarında ve bataklık bölgelerinde yetişen camu camu ağaçları, sulu toprakları ve tropikal iklimi tercih eder.

Bu meyve, Amazon yağmur ormanlarının nemli ve sıcak iklim koşullarında en iyi gelişir. Camu camu ağacının meyvesi, bu bölgelerde yerel halk tarafından toplanır ve tüketilir. Ayrıca ticari olarak yetiştirilen camu camu ağaçları da bulunmaktadır, özellikle Peru gibi ülkelerde bu meyve ticari amaçlarla yetiştirilmektedir.

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