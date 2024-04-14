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Kosova, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadı

Kosova, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadığını belirtti.

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Kurti, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı kapsamlı saldırının ardından, X platformundan paylaşımda bulundu.

Başbakan Kurti, paylaşımında, "İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bu eylemin tüm bölgenin istikrarını bozma yönünde ciddi bir risk oluşturduğunu kaydeden Kurti, "Artık dünyanın, düşmanlıkları sona erdirmeye ve kalıcı barışı teşvik etmeye her zamankinden daha fazla öncelik vermesi gerekiyor." sözlerine yer verdi.

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