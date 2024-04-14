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Çöp konteynerindeki doluluğu ve gaz değerlerini ölçen cihaz tasarladılar

Çöp konteynerindeki doluluğu ve gaz değerlerini ölçen cihaz tasarladılar

Kırıkkale'de iki üniversite öğrencisi, araştırma görevlisi danışmanlığında çöp konteynerlerinin doluluğunu ve gaz değerlerini ölçen cihaz tasarladı.

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Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Habibe Beggi ve 3. sınıf öğrencisi Batuhan Özben'in hazırladığı, araştırma görevlisi Mustafa Yurdakul'un danışmanlığını yaptığı "Nesnelerin İnterneti Tabanlı Atık Yönetim Sistemi" isimli proje, TÜBİTAK'ın "2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri" kapsamında 1 yıl süreyle destek aldı.

Çalışma kapsamında içine gaz sensörü ve sensörlerin bir araya getirildiği elektronik devre kartı yerleştirilen cihaz tasarlandı.

Cihazın çöp konteynerlerine takılarak nesneye duyarlı sensörler aracılığıyla doluluğun ve gaz oranının tespit edilmesi, konum bilgisinin yerel yönetimlere iletilmesi ve çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Habibe Beggi, AA muhabirine, çöp konteynerlerinin doluluk seviyeleri ile zararlı gaz salınımlarını gerçek zamanlı izleyebilmek, atıkların yönetilmesini takip edebilmek amacıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi.

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