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Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ile tahvil ihalesi gerçekleştirecek, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 12 ay (357 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

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