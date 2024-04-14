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İsveç, İran'ın İsrail'e yönelik "koordineli" saldırılarını kınadı

İsveç, İran'ın İsrail'e yönelik "koordineli" saldırılarını kınadı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İran'ın İsrail'e yönelik "koordineli" saldırılarını kınadığını bildirdi.

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Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Billström, "İran'ın İsrail'e koordineli saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Billström, bölgede güvenlik durumunun halihazırda kötüleştiğine dikkati çekerek, "Bu durumun daha da kötüleşme riskiyle karşı karşıyayız. Önemli olan, bu çatışmanın bölgede büyük bir savaşa dönüşmesini önlemek ve gerilimi azaltacak hamleler yapmak." ifadesini kullandı.

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