BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  GÜNCEL

Çıldır Gölü'nde buzlar erimeye devam ediyor

Çıldır Gölü'nde buzlar erimeye devam ediyor

Kışın yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi dron ile görüntülendi.

Abone ol

Kars-Ardahan sınırındaki 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle geçen yıl aralık ayında oluşan buz tabakaları, 5 ay sonra erimeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyindeki buzların erimesi Kars'ın Çanaksu köyü mevkisinde dron ile görüntülendi.

Kışın buzla kaplı yüzeyinde atlı kızak gezintisi ve "Eskimo" usulü balık avcılığı yapılan gölde ilkbahar yaşanmaya başladı.

Baharla birlikte, göçmen kuşların da döndüğü gölde, buzların erimeye devam etmesi güzel görüntüler oluşturdu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail uyardı: İran'ı vurma tehdidi hala geçerli!
İsrail uyardı: İran'ı vurma tehdidi hala geçerli!
Marmaris'e 2024'ün ilk kruvaziyeri 490 yolcusuyla geldi
Marmaris'e 2024'ün ilk kruvaziyeri 490 yolcusuyla geldi
Rusya: İran ve İsrail’i itidalli davranmaya çağırıyoruz!
Rusya: İran ve İsrail’i itidalli davranmaya çağırıyoruz!
Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
Muğla açıklarında can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Hindistan, İsrail ile İran'a diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yaptı
Hindistan, İsrail ile İran'a diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yaptı
İran Cumhurbaşkanı, İsrail saldırısını "meşru müdafaa" olarak niteledi
İran Cumhurbaşkanı, İsrail saldırısını "meşru müdafaa" olarak niteledi
İHH ve Kuveytli kuruluş Gazze'ye insani yardım gemisi gönderdi
İHH ve Kuveytli kuruluş Gazze'ye insani yardım gemisi gönderdi
Dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor
Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor
AK Parti'de istakoz ziyafeti tartışması Şebnem Bursalı paylaştı AK Parti MKYK üyesi Birinci tepki gösterdi
AK Parti'de istakoz ziyafeti tartışması Şebnem Bursalı paylaştı AK Parti MKYK üyesi Birinci tepki gösterdi