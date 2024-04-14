Çıldır Gölü'nde buzlar erimeye devam ediyor

Kışın yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır Gölü'ndeki buzların erimesi dron ile görüntülendi.Abone ol
Kars-Ardahan sınırındaki 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle geçen yıl aralık ayında oluşan buz tabakaları, 5 ay sonra erimeye başladı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyindeki buzların erimesi Kars'ın Çanaksu köyü mevkisinde dron ile görüntülendi.
Kışın buzla kaplı yüzeyinde atlı kızak gezintisi ve "Eskimo" usulü balık avcılığı yapılan gölde ilkbahar yaşanmaya başladı.
Baharla birlikte, göçmen kuşların da döndüğü gölde, buzların erimeye devam etmesi güzel görüntüler oluşturdu.