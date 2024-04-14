BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk Adana'da bulundu

Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk Adana'da bulundu

Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk, Adana'da bulunduktan sonra ailelerine teslim edildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında göre, polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden beri aranan 2 kardeş ve 1 kuzenin Adana'ya gittiğini belirledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Parkı'nda bulunan çocuklar, Mersin'deki ailelerine teslim edildi. Çocukların, polisle yaptıkları görüşmede gündüzleri parkta, akşamları ise camide vakit geçirdikleri, bu süreçte olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını anlattıkları bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Malatya'da trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı
İsveç, İran'ın İsrail'e yönelik "koordineli" saldırılarını kınadı
İsveç, İran'ın İsrail'e yönelik "koordineli" saldırılarını kınadı
Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı
Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı
Bulgaristan, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ediyor
Bulgaristan, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ediyor
Çıldır Gölü'nde buzlar erimeye devam ediyor
Çıldır Gölü'nde buzlar erimeye devam ediyor
İsrail uyardı: İran'ı vurma tehdidi hala geçerli!
İsrail uyardı: İran'ı vurma tehdidi hala geçerli!
Marmaris'e 2024'ün ilk kruvaziyeri 490 yolcusuyla geldi
Marmaris'e 2024'ün ilk kruvaziyeri 490 yolcusuyla geldi
Rusya: İran ve İsrail’i itidalli davranmaya çağırıyoruz!
Rusya: İran ve İsrail’i itidalli davranmaya çağırıyoruz!
Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
Muğla açıklarında can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Hindistan, İsrail ile İran'a diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yaptı
Hindistan, İsrail ile İran'a diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yaptı
İran Cumhurbaşkanı, İsrail saldırısını "meşru müdafaa" olarak niteledi
İran Cumhurbaşkanı, İsrail saldırısını "meşru müdafaa" olarak niteledi