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Tatilinin son gününde yüksekler tercih edildi

Tatilinin son gününde yüksekler tercih edildi

Ramazan Bayramı tatilinin son gününü doğayla iç içe geçirmek isteyenler, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimindeki park ve göletleri ziyaret etti.

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Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden 1325 rakımlı Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilin son gününde yoğunluk yaşandı.

Etrafı ormanlarla çevrili Abant Gölü'nün iskele ve yürüyüş yollarında hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, piknik alanlarında mangal yaptı, yeşilin ahenginde vakit geçirdi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Çamlıpınar Göleti de doğada vakit geçirmek isteyenler için durak noktası oldu.

Topuk Yaylası yolundaki 840 rakımlı Dipsizgöl köyü sınırlarında yer alan gölet, çam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının kapladığı ormanlık alanıyla tatilin son gününde, aile ve kampçılara ev sahipliği yaptı.

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