BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Malatya'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Malatya'nın Darende ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Batuhan Yılkınc yönetimindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DTB 449 plakalı otomobil D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı.

Durumu ağır olan Hüseyin Taha ve Hacer Bozkurt ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Meryem Tuana ve Hacer Bozkurt ile Batuhan Yılkınc kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde!
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde!
Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
CHP Genel Başkanı Özel'den İran'ın İsrail'e saldırısına ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Özel'den İran'ın İsrail'e saldırısına ilişkin açıklama
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınadı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınadı
Fenerbahçe - Karagümrük maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Karagümrük maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama
Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama
Dilan Polat’a bir kötü haber daha! 7 yıl hapsi istendi
Dilan Polat’a bir kötü haber daha! 7 yıl hapsi istendi
Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk Adana'da bulundu
Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk Adana'da bulundu
Malatya'da trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Malatya'da trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı
İsveç, İran'ın İsrail'e yönelik "koordineli" saldırılarını kınadı
İsveç, İran'ın İsrail'e yönelik "koordineli" saldırılarını kınadı
Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı
Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı