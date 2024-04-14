Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.Abone ol
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Demirköy'de yapılan denetimde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Mısır uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. "İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, kullanılan araca da el konuldu.