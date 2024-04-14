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Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama

Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama

Adıyaman'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Yeşilyurt Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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