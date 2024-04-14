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Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya gelecek.

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Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı final maçı, yarın saat 19.00'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip, ÇBK Mersin'i 89-80, Villeneuve d'Ascq LM de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 yenerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe, turnuvada ikinci şampiyonluk peşinde

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6. kez finalde mücadele edecek.

Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertli ekip, ilk ve tek şampiyonluğuna geçen sezon ulaştı.

Finalde ÇBK Mersin'i 99-60 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

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