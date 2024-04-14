Kaza yapan tanker ve sürücüsü bir gün sonra bulundu!

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde şarampole devrilen süt tankeri ile yaralanan sürücüsü kazadan bir gün sonra bulundu.Abone ol
Bursa'dan Kütahya'nın Domaniç ilçesine gitmek üzere 15 KD 519 plakalı süt tankeri ile dün yola çıkan sürücü Yüksel Örenli'den (62) haber alınamaması üzerine, yol güzergahında arama başlatıldı.
Örenli'nin kullandığı tanker, Domaniç-İnegöl kara yolunun 4. kilometresinde 15 metrelik şarampole devrilmiş halde bulundu.
Yaralanan ve geceyi araçta geçiren sürücü Örenli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.