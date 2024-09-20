BIST 9.918
DOLAR 34,11
EURO 38,15
ALTIN 2.870,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Esenler'de bir kişi arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin nedeni...

Esenler'de bir kişi arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin nedeni...

Esenler'de bir evde iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, maktül tarafından taciz edildiği için olayın gerçekleştiğini iddia etti.

Abone ol

Suriye uyruklu İbrahim A. (52) Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında ikamet ettiği dairede, ismi henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu arkadaşıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı, İbrahim A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşını bıçaklayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İbrahim A'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisteki işlemleri süren şüphelinin, ülkeye kaçak yollarla girdiği, bu nedenle henüz kimlik tespitinin yapılamadığı belirtildi.

Zanlının, maktulün kendisini taciz etmesi nedeniyle olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
OtoPriz'den Ziraat Bankası Bankkart kullanıcılarına yüzde 20 para iade kampanyası
OtoPriz'den Ziraat Bankası Bankkart kullanıcılarına yüzde 20 para iade kampanyası
Beko, Orta Doğu'daki ilk fabrikasını Mısır'da açtı
Beko, Orta Doğu'daki ilk fabrikasını Mısır'da açtı
Adnan Polat Galatasaray camiasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı
Adnan Polat Galatasaray camiasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı
Yenge Hediye eşi yokken doğum kontrol hapı almış! Olay Salim Güran detayı
Yenge Hediye eşi yokken doğum kontrol hapı almış! Olay Salim Güran detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz
Bakan Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı Chris Bowen ile görüştü
Bakan Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı Chris Bowen ile görüştü
'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü
'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü
Mersin'de dehşet! Aynı aileden üç kişiyi öldürdü
Mersin'de dehşet! Aynı aileden üç kişiyi öldürdü
Kendini SAT komandosu olarak tanıttı! Milyon dolarlık vurgun yaptı
Kendini SAT komandosu olarak tanıttı! Milyon dolarlık vurgun yaptı
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı ölü ve yaralılar var
Habertürk'e 2 bomba transfer birden!
Habertürk'e 2 bomba transfer birden!
Afşin Termik Santrali'nde hareketli dakikalar: Çatlaklar göçüğe sebep oldu!
Afşin Termik Santrali'nde hareketli dakikalar: Çatlaklar göçüğe sebep oldu!