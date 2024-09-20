OtoPriz'den Ziraat Bankası Bankkart kullanıcılarına yüzde 20 para iade kampanyası

Elektrikli araç şarj istasyonu OtoPriz, 16 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında Ziraat Bankası Bankkart kullanıcıları için başlattığı kampanya kapsamında şarj işlemi harcamalarının yüzde 20'sinin anında iade edileceğini bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, OtoPriz, avantajlı kampanyalarla elektrikli araç kullanıcılarına kolaylık sağlamaya ve temiz bir gelecek için yatırımlarına yenisini ekledi.

Bankkart kullanıcıları, yeni kampanya ile OtoPriz istasyonlarındaki şarj işlemlerinde harcamalarının yüzde 20'sini anında iade alırken, 500 liraya kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı elde ediyor.

Elektrikli araç kullanıcılarının kazandıkları Bankkart Liralar anında hesaplara yatacak ve 21 Kasım'a kadar kullanılabilecek.

Kampanyaya, Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS üzerinden alışveriş işleminden önce katılım sağlanması gerekiyor. Kampanyanın detaylarına https://otopriz.com.tr/ sayfasından ulaşılabiliyor.