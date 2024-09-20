Beko, Orta Doğu'daki ilk fabrikasını Mısır'da açtı

Beko, Mısır'da 110 milyon dolar yatırımla inşa ettiği beyaz eşya fabrikasını açtı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beko'nun Orta ilk fabrikasının açılış törenine Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Mısır Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Kamel Al-Wazir, Mısır Konut, Kamu Hizmetleri ve Kentsel Topluluklar Bakanı Sherif Magdy El-Sherbiny, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu, Şen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Beko Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu dahil pek çok üst düzey yönetici katıldı.

Başkent Kahire yakınlarındaki 10'uncu Ramazan Sanayi Bölgesi'nde kurulan 114 bin metrekarelik tesis, yıllık 1,5 milyon üretim kapasitesine sahip olacak. Beko, Whirlpool, Ariston, Indesit ve Hitachi markalarında soğutucu ve pişirici ürünlerin yanı sıra bulaşık makinelerinin üretileceği fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek. Üretimin yüzde 60'ı Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'ya ihraç edilecek, geri kalanı ise Mısır'ın iç ihtiyacını karşılayacak.

Beko, Mısır'daki üretim tesisiyle birlikte, 1500 metrekare alana sahip bir AR-GE merkezini de hayata geçirdi. Bu merkezde 21 mühendis ve araştırmacı görev yapacak ve bölgesel ihtiyaçlara uygun teknolojiler geliştirilecek.



- 'Beko ile Afrika açılımını bir adım daha ileriye taşıyoruz'



Açıklamada açılış töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Mısır'daki yeni fabrikanın Beko'nun Afrika pazarındaki varlığını güçlendireceğini belirtti.

Ebiçlioğlu, 'Cumhuriyetimiz ile neredeyse yaşıt olan Koç Holding, 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanırken dünya çapında 137 bine yakın çalışanıyla 155'ten fazla ülkede faaliyet göstermenin gururunu yaşıyor. Bugün Koç Holding, 194'üncü sırada yer aldığı Fortune 500 listesinde bulunan tek Türk şirketi konumunda yer alıyor. Beko ile Afrika açılımını bir adım daha ileriye taşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Güney Afrika pazarına 2011'de Defy markası ile girdiklerini anımsatan Ebiçlioğlu, 'Buradan 32 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 114 milyonluk nüfusu, coğrafi konumu ve düşük penetrasyon oranlarıyla cazip bir pazar olan Mısır'da açtığımız yeni fabrika Beko'yu bölgedeki rekabette öne çıkartacak. Afrika kıtasına açılan bir kapı konumundaki Mısır'daki fabrikamız ile tüm Kuzey Afrika'nın ihtiyaçlarına yanıt verirken, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapacağız. Avrupa’da beyaz eşya sektörünün öncüsü şirketimiz iddiasını tüm Ortadoğu ve Afrika’ya taşıyacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Ebiçlioğlu, Mısır ve Türkiye arasında yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğu bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

'Yılın ilk çeyreğinde ulaşılan 872 milyon dolarlık hacimle Mısır, Türkiye'nin Afrika ülkelerine olan ihracatında zirvede yer alıyor. Mısır'a yaptığımız fabrika yatırımının Türkiye'nin bölgedeki atılımlarına ivme kazandıracağına inanıyoruz. Mısır'daki fabrikamız ile 5 yıllık dönemde 15 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaşma hedefinde ülkemiz için artı değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu yatırım yalnızca Türkiye ile Mısır ile olan ticaret hacmini değil, Mısır'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya yönelik ticaretini de artıracak önemli bir yatırım.'

'Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 5 yıl içinde liderlik hedefliyoruz'

Beko CEO'su Bulgurlu ise Mısır'daki yatırımlarının bölgedeki büyüme hedefleri için önemli olduğunu vurguladı.

Bulgurlu, 'Beko olarak bu pazarda 6 ana beyaz eşya grubunda ilk 3 şirketten biriyiz, bulaşık makinesi kategorisinde ise pazar lideriyiz. 5 yıl içerisinde gelirlerimizi iki katına çıkararak bölgede lider pozisyonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Global üretim ve teknoloji yetkinliklerimizi Mısır'ın güçlü yönleri ve stratejik konumuyla birleştirerek önemli bir bölgesel üs yaratıyoruz.' açıklamalarında bulundu.

Beko'nun Mısır'daki yatırımıyla birlikte sürdürülebilirlik ve AR-GE alanlarındaki çalışmalarını da bu bölgeye taşıdığını belirten Bulgurlu, fabrikanın yeşil bina standartlarına uygun olarak inşa edildiğini ve enerji verimliliği ile atık yönetimi alanlarında öncü bir tesis olduğunu ifade etti.