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'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü

'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü

Uyuşturucu kaçakçılığı suçunda cezaevinde bulunan "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

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Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. Çetinkaya kaldığı cezaevinde yaşamını yitirdi.

37 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti

Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı. Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.

Mal varlıklarına el konulmuştu

Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konulmuştu.

Urfi Çetinkaya kimdir?

Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi. Urfi Çetinkaya 1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalandı ve tutuklandı, 6 ay sonra tahliye oldu.

Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi. Son Tango adı verilen operasyonla tekrar tutuklanan Çetinkaya, bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi.

Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında Urfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti.

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