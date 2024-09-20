BIST 9.964
DOLAR 34,11
EURO 38,10
ALTIN 2.860,45
HABER /  GÜNCEL

Esrarengiz şekilde kaybolan Hatice Musaoğlu olayında tutuklama

Esrarengiz şekilde kaybolan Hatice Musaoğlu olayında tutuklama

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu, annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Abone ol

İlçede yaşayan Hatice Musaoğlu'nun 2006 yılında kaybolmasıyla ilgili kızlarının bir televizyon programına katılarak kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Aydın Musaoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun eşi Nevin Musaoğlu'nun polisteki işlemleri ise devam ediyor.

İlçenin Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kaybolmuş, Musaoğlu'nun kızlarının bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında kayıp kadının o dönem birlikte yaşadığı oğlunun evinin bahçesinde kepçeyle kazı, garajının tavanı ve tabanında da beton kırılarak arama yapılmıştı. Olayla ilgili Aydın Musaoğlu ve eşi gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Norveçli futbolcu Saeter İsrail takımının transfer teklifini reddetti
Norveçli futbolcu Saeter İsrail takımının transfer teklifini reddetti
iPhone 16 serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları ve teslim tarihleri
iPhone 16 serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları ve teslim tarihleri
Bursa'da müdür yardımcısı odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı
Bursa'da müdür yardımcısı odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı
AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak
AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak
Avukatları Sevinç Horoz açıkladı! Dilan-Engin Polat çifti nasıl geçiniyor?
Avukatları Sevinç Horoz açıkladı! Dilan-Engin Polat çifti nasıl geçiniyor?
TV100’de Kübra Par bombası
TV100’de Kübra Par bombası
Şeker pancarı alım fiyatı gelecek hafta açıklanacak
Şeker pancarı alım fiyatı gelecek hafta açıklanacak
Başkan Şahin'den BM toplantısında Gazze çıkışı
Başkan Şahin'den BM toplantısında Gazze çıkışı
Trump'tan 'seçilemezsem 2 yıl içinde İsrail yok olabilir' kehaneti!
Trump'tan 'seçilemezsem 2 yıl içinde İsrail yok olabilir' kehaneti!
Kılıç çifti, hastanede öldüğü söylenen çocukları için 40 yıldır "Ya ölmediyse?" şüphesiyle yaşıyor
Kılıç çifti, hastanede öldüğü söylenen çocukları için 40 yıldır "Ya ölmediyse?" şüphesiyle yaşıyor
Derbide gözler golcülerde olacak
Derbide gözler golcülerde olacak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak