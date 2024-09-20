TV100’de Kübra Par bombası

Habertürk’teki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kübra Par, yaklaşık bir yıl önce TV100’e transfer olmuştu. TV100’de başka bir formatla izleyicilerin karşısına çıkan Kübra Par, yeni yayın döneminde ana haber bülteninde karşımızda olacak.

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Kübra Par TV100’deki tartışma programlarını sunduğu ana haber bültenine taşıyacak ve günlük siyasi analizler yapacak.

30 Eylül Pazartesi günü yeni yayın dönemi ile izleyicilerine MERHABA diyecek Kübra Par, Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı‘nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkili ifadelerini yüzüne vurmuş ve hayli dikkat çekmişti.

Kübra Par‘ın Habertürk kökenli olmasını fırsat bilen TV100’ün patronu Nejat Gülseven, fikir babası olmasa da aslında Mehmet Akif Ersoy’ın ana haberindeki formatı kendi kanalına taşımak istiyor.

Kübra Par'ın TV100'de ana haber bültenini sunacak olmasıyla birlikte biyografisi, hayatı araştırılıyor. Siyaset Bilimi mezunu olan Kübra Par nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Kübra Par kimdir?

Kübra Par, 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazandı. Parmaksızoğlu, Habertürk'ün Web Haber Müdürlüğü'nü üstlendiği gibi Perşembe günleri Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' adlı televizyon programını hazırlayıp sundu. Aynı zamanda her Pazar, Habertürk Gazetesi'nde Haftanın Röportajı bölümünü hazırladı.

Haziran 2023'te iş insanı Necat Gülseven'in sahibi olduğu 3N Medya'nın haber kanalı tv100 ailesine katıldı.