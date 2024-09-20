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Doğalgazda indirim kararı yargıda!

Doğalgazda indirim kararı yargıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ, EPDK'nın yüzde 12,13'lük indirim kararını yargıya taşıdı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim kararını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ yargıya taşıdı.

NTV'de yer alan habere göre EPDK 2022 sonunda tüm bölgeler için sistem kullanım bedellerini belirlemiş, İGDAŞ’ın da sistem kullanım bedelinde yüzde 56,8 oranında indirime gitmişti.

Bu karar sonucunda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul’da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim yapılmıştı.

Bu 5,7 milyon abone üzerinden hesaplandığında 7,7 milyar liraya denk geliyordu.

İGDAŞ'ın dava dilekçesinde sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında etkili olan işçilik maliyetleri gerekçe gösterildi, kendi işçilerinin sendikalı olduğu belirtildi.

”İşçi giderlerinin de diğer doğalgaz dağıtım şirketleri ile kıyaslanarak belirlenmesinin yerinde olmadığı” savunuldu.

EPDK'nın savunma dilekçesinde ise; İGDAŞ çalışanlarının sendika üyesi oluşu veya toplu iş sözleşmesindeki hükümler ileri sürülerek tarife yükseltilmesinin hukuki olmadığı kaydedildi.

İGDAŞ’ın sahip olduğu abone sayısı sebebi ile dağıtım hizmetinin kesintiye uğramaması için her türlü kolaylığın sağlandığını ifade edildi. İndirim kararının hukuki olduğu söylendi.

Şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

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