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İsrail, Hamas lideri Sinvar'a 'Gazze'den güvenli çıkış' teklif etti iddiası

İsrail, Hamas lideri Sinvar'a 'Gazze'den güvenli çıkış' teklif etti iddiası

Hamas'ın yeni lideri olarak seçilen Yahya Sinvar'la ilgili İsrail basını ilginç bir iddia ortaya attı. Buna göre Tel Aviv yönetimi Sinvar'a Hamas'ın elindeki tüm rehineleri bırakması karşılığında Gazze'den güvenli şekilde çıkış sözü verdi.

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Lübnan'a saldırılarını şiddetlendiren İsrail'in, Gazze'deki rehinler için Hamas'a dikkat çekici bir teklif sunduğu belirtiliyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre İsrail, Hamas'a tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması karşılığında Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar'a Gazze'den "güvenli şekilde çıkış" sözü verdi.

Önerilen planın, İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasını ve Gazze için yeni bir yönetim sistemini öngördüğü kaydediliyor.

Habere göre hükümetin rehineler konusundaki yetkili ismi Gal Hirsch, rehinelerin ailelerine önerinin geçen hafta Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'li yetkililerle yapılan bir toplantıda sunulduğunu söyledi.

İsrail basını Hamas lideri Sinvar'ın, anlaşmadan sonra da kendi güvenliği için ABD'den garanti istediğini iddia etti.

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