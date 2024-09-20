Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Arjantinli yıldız, Okan Buruk'un kapısını çaldı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlanan Mauro Icardi'nin derbide oynamayacağını ifade etmişti. Icardi takımla çalışmalara başlarken, Fenerbahçe maçında forma giymek için ısrarlı olduğu öğrenildi.

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Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak 6. hafta mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.

Fenerbahçe, ise 13 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Ligdeki 5 maçta 17 gol

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 5 maçında 17 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK'ye 3 gol attı.

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de "5'te 5"

Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden "Cimbom", 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.

Tek eksik Ziyech

Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Icardi Okan Buruk'un kapısını çaldı

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Mauro Icardi derbide forma giymek istiyor. Bu konuda oldukça ısrarcı olan Icardi'nin Okan Buruk'a bir kez daha Fenerbahçe karşısında forma giymek istediğini belirttiği iddia edildi.

Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Barış Alper Yılmaz formda

Barış Alper Yılmaz, son 4 Süper Lig maçında 4 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.

Milli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında 1'er gol kaydederek takımın son 4 galibiyetinde önemli rol oynadı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3 maçta Fenerbahçe'den gol yemedi

Galatasaray, Okan Buruk'un takımın başında olduğu dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk ile çıktığı 4 lig maçında Fenerbahçe'yi 2 kez 3-0 mağlup etti.

Ezeli rakibiyle 1 maçta da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sadece geçen sezon 1-0 kaybettiği karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.