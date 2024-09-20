 7 futbolcu ilk derbi heyecanını yaşayacak! İşte Fenerbahçe'de muhtemel 11

Fenerbahçe, derbide yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan 7 futbolcu ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Abone ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Tek eksik Osayi-Samuel

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Djiku döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.

Filip Kostic şans bekleyecek

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Transfer döneminin son bölümünde takıma katılan tecrübeli sol kanat oyuncusu, hazır olmadığı gerekçesiyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almamıştı.

Takımla çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.

Oosterwolde sınırda

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

7 futbolcu ilk derbi heyecanını yaşayacak

Fenerbahçe'de 7 oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak.

Bu isimlerin yanı sıra daha önce kadroda bulunan ama Galatasaray'a karşı oynayamayan Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent ve Ertuğrul Çetin, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde ilk kez forma giyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11 şöyle:

Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski (Sofyan Amrabat), Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko.