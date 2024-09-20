Uyurken 550 bin TL dolandırdılar! Sabah gelen mesajlar şok etti

Dolandırıcıların son kurbanı, İstanbul'da yaşayan fizyoterapist Nilay Kırık oldu. Çete, interneti kapalı olmasına rağmen uzaktan Kırık'ın telefonuna bağlandı ve bir gecede yüz binlerce lirayı hesaplarına aktardı. Talihsiz kadının sabah uyandığında ise dünyası başına yıkılırken, uykusunda 550 bin lira borçlanmış oldu. İşte mobil bankacılık kullanan herkesin başına gelebilecek olayın detayları...

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Uyurken dolandırılan genç kadın, sabah gelen mesajları görünce başından aşağı kaynar sular indi. İnterneti kapalı olmasına rağmen hesabından kredi çekildiğini ve paranın başka hesaba aktırıldığını gören kadın, bir gecede 550 bin TL borçlandı. Hemen bankayla iletişime geçen kadın 'Siz ödeyeceksiniz' yanıtıyla daha da şoke oldu. Herkesin başına gelebilecek bu olay mobil bankacılık kullananları tedirgin ederken Bilişim Uzmanı "Bu duruma nasıl önlem alabiliriz?" sorusuna yanıt verdi.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev yapan Nilay Kırık, 11 Eylül gecesi dolandırıcıların kurbanı oldu. Çete üyeleri interneti kapalı olmasına rağmen kurdukları sistemle uzaktan Kırık'ın telefonuna bağlandı.

Uykudayken dolandırıldı

Mobil bankacılığa girip, üst üste 3 kez işlem yaparak hesabından yüklü miktarda para çektiler. Uykuda olan Kırık, dolandırıldığının farkına vardığında ise çok geçti.

Sabah 9'da işe gelen Kırık, art arda 6 mesaj gelince durumdan şüphelendi. 'Hesabınıza Kredili Mevduat Hesabı (KMH) tanımlanmıştır. Kredinizi kullanabilirsiniz' tarzındaki mesajları gören Kırık, moobil bankacılığına girince büyük şok yaşadı.

"550 bin lira gidiyor hesabımdan. Üzülmeye bile vaktim yok."

ATV Haber'e konuşan Nilay Kırık, "550 bin lira gidiyor hesabımdan. Üzülmeye bile vaktim yok. Uyuyamıyorum. 300 bin TL tüketici kredisi çekilmiş. Onun geri ödemesi 411 bin lira olarak gözüküyor. 141 bin lira da eksi hesaba düşülmüş" dedi.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Kırık, hesap hareketlerini incelediğinde ise dolandırıcıların; çekilen paraları kendi hesaplarına havale ettiğini görünce dünyası başına yıkıldı.

Ne mesaj ne mail

Kırık, "Bende hala havalelelerin mesajları yok. Bir hesaba para atınca direkt mesaj geliyor normalde. Bende ise halen ne mesaj var ne de mail" diye konuştu.

Ne yapacağını bilemeyen Kırık, yaşadığı mağduriyet sonrası hemen bankayla iletişime geçerken, böyle bir işlemi kendisinin yapmadığını anlatmaya çalıştı. Bankaya durumu bilgilendirdiği bir mail atan Kırık, Bankadan gelen "Siz yapmışsınız, siz ödeyeceksiniz" yanıtı sonrası ise kara kara düşünüyor.

Günlerdir gözüne bir damla uyku girmeyen Kırık, avukatıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunurken; şimdi tek isteği ise parasının geri iade edilmesi.